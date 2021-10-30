شكرا لبحثكم عن خبر خبير سعودي يكشف عن تحركات تهدف إلى تغيير الخارطة السياسية في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الخبير والمحلل العسكري السعودي اللواء زايد العُمري عن تحركات تهدف إلى تغيير مسار الخارطة السياسية في اليمن. وقال العُمري في تدوينة له على موقع"تويتر" الخارطة السياسية في اليمن يجب أن تُغير قبل فوات الأوان فالأمور أصبحت في غير اتجاه عودة الشرعية إلى صنعاء. واعتبر العُمري أنه يرى بأنه حان الوقت لدخول قوات طارق عفاش ميدان المعركة وأن يمنح منصبا عسكريا يؤهله لقيادة التحرير وأن يمنح أحمد صالح منصباً سياسيًا في الشرعية.

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