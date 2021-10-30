وزير الكهرباء يترأس اجتماعا لمدراء فروع الكهرباء بمديريات المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ترأس وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات، اليوم، اجتماعا ضم مدراء فروع مؤسسة الكهرباء في محافظة المهرة، لمناقشة أوضاع قطاع الكهرباء والتحديات التي يوجهها.



واستعرض الاجتماع تقارير مدراء فروع مديريات سيحوت والمسيلة وقشن وحصوين وحوف ونشطون، ووضع محطات الكهرباء وشبكات التوزيع ونسب التحصيل والاحتياجات المطلوبة لتطوير الأداء وتحسين الخدمة.

وأكد الوزير حرص الحكومة على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وان الوزارة ستعمل جاهدة على تلبية احتياجات قطاع الكهرباء في هذه المديريات.