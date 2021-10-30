شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد وإصابة 6 أطفال بقذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي على مدينة تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استشهد 3 أطفال وأصيب 3 أخرين اليوم السبت بشظايا قذيفة اطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية على حي الكمب بمدينة تعز.



وأفادت مصادر محلية وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهدف حي الكمب بقذيفة هاوزر مما أدى الى استشهاد 3 أطفال وإصابة 3 أخرين أحدهم بترت رجليه وجميعهم في حالة خطرة.

وتواصل المليشيات استهداف الاحياء السكنية الشرقية والغربية منذ يومين بقذائف المدفعية متسببة بالعديد من الاصابات والخسائر الكبيرة في ممتلكات المواطنين.