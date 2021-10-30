رئيس مجلس الشورى يدين استهداف مليشيا الحوثي منزل الشيخ عبداللطيف القبلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ادان رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، استهداف مليشيات الحوثي الارهابية منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران بصاروخاً بالستياً في مديرية الجوية بمحافظة مأرب مما ادى الى استشهاد اثنين من ابناءه وعشرة اخرين واصابة عدد من المواطنين الابرياء العزل.



وقال رئيس مجلس الشورى في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) "هذه ليست المرة الأولى التي يرتكب الأئمة عدواناً سافراً على المدنيين الآمنين في بيوتهم، وتاريخ الأئمة كله جرائم حرب، وبسببهم سفكت الدماء ودمرت الممتلكات، وهاهم اليوم يواصلون إجرامهم بقصف بيوت المدنيين واستهداف النساء والاطفال".

وطالب الدكتور بن دغر، المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعمال ومحاسبة الحوثيين ومعهم إيران على هذه الجرائم البشعة التي ترتكب بحق أبناء الشعب اليمني..مشيراً الى انه لولا الدعم الإيراني اللامحدود للحوثيين ما ارتكبت كل هذه الجرائم البشعة بحق الإنسان اليمني والإنسانية.