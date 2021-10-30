العواضي يبحث مع مدير دائرة الشرق الاوسط بالخارجية الكينية العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في نيروبي عبدالسلام العواضي، امس، مع مدير دائرة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الكينية ارثو اندامبي، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



واستعرض العواضي، الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين بمحافظة مأرب، وقصفها بمختلف الاسلحة على المدنيين والذي تسبب في استشهاد واصابة العشرات من المدنيين والتي تعد انتهاكاً صارخاً لكافة القوانيين الدولية و انتهاك لحقوق الإنسان..مشيراً الى ان مثل هذا الاعمال تؤكد ان المليشيات ليست جادة للسلام.

وجدد العواضي، حرص الحكومة اليمنية على احلال السلام ودعمها لكافة الجهود الدولية و جهود الامم المتحدة لتحقيق السلام..مشدداً على ضرورة ان يمارس المجتمع الدولي الضغط على المليشيات الحوثية بوقف العنف و الجنوح للسلام.

من جانبه، اكد المسؤول الكيني، ان بلاده من خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي، تدعم الحكومة الشرعية و ان كينيا و كافة الدول المهتمة بالشان اليمني يعملون على احلال السلام في اليمن.