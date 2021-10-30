نائب الرئيس يعزي الشيخ عبداللطيف نمران في ضحايا القصف الحوثي الاجرامي لمنزله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، امس برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبداللطيف القبلي نمران وإلى الشيخ عبدالواحد القبلي نمران وكافة آل القبلي وقبيلة مراد الأبية، عزاهم في استشهاد وإصابة عدد من أفراد أسرتهم جراء استهداف إجرامي إرهابي لميليشيا الحوثي على منزله بمديرية الجوبة بمحافظة مأرب.



وأشار نائب الرئيس إلى أن جريمة استهداف الحوثيين لمنزل الشيخ عبداللطيف القبلي يؤكد لأبناء مأرب وللشعب اليمني جميعاً الأساليب الإرهابية الجبانة التي تنتهجها هذه الميليشيات الانقلابية من استهداف للمنازل بالصواريخ البالستية وقتل للنساء والأطفال وقتل وترويع للمدنيين بهدف تركيع أبناء الشعب اليمني وإخضاعهم بالقوة لسلطة الكهنوت ولمشروع إيران التخريبي.

وأكد نائب الرئيس، أن هذه الأساليب الإجرامية الجبانة لن تزيد اليمنيين وفي مقدمتهم أبطال الجيش والمقاومة وأبناء مأرب التاريخ والبطولة والإباء إلا ثباتاً على مبدأ الجمهورية وإصراراً على مقارعة هذه الميليشيات وإفشال مخططاتها..داعياً كل القوى السياسية والمجتمعية للالتفاف والتوحد لمجابهة هذا الصلف الحوثي والجرائم النكراء التي لا تمت لقيم اليمنيين وأخلاقهم وأعرافهم بأي صلة.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية بما يسطره المقاتلون الأبطال من ملاحم خالدة في وجه الميليشيات الانقلابية وما يقدمه الأبطال في مأرب وقبيلة مراد الأبية وكافة قبائل مأرب الحرة من تضحيات غالية من خيرة رجالهم وأبطالهم لدحر ميليشيا الكهنوت وإلحاق الهزائم والخسائر الفادحة بها.

وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الشهداء وأقاربهم ولكافة قبيلة مراد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين، وإنا لله وإنا إليه راجعون.