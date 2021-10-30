الرئيس هادي يعزي الشيخ عبداللطيف نمران في ضحايا القصف الحوثي الذي استهدف منزله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، امس، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ عبداللطيف القبلي نمران وكافة آل القبلي وقبيلة مراد، وذلك في استشهاد وإصابة عدد من أفراد أسرته جراء استهداف إجرامي إرهابي لميليشيا الحوثي على منزله بمديرية الجوبة بمحافظة مأرب.



واشار رئيس الجمهورية في برقيته، الى الاعمال الهمجية والانتقامية التي ترتكبها المليشيات الحوثية الايرانية بحق المدنيين وترويع النساء والاطفال الابرياء ..مؤكداً ان مثل هذه الاساليب الجبانة لن تزيد اليمنيين الا صلابة وقوة امام هذه العصابة الارهابية ومواجهتها بكل الوسائل الممكنة لدحرها وتحرير كامل التراب اليمني من رجس المليشيات وجرائمها ودحر مشروعها الدموي.

وعبر الرئيس، عن احر التعازي وصادق المواساة لأسر الشهداء وأقاربهم ولكافة قبيلة مراد بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.