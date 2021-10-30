وكيل وزارة الإدارة المحلية يشيد بجهود الصين الداعمة ببلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اشاد وكيل وزارة الإدارة المحلية عوض مشبح، بالجهود التي تبذلها جمهورية الصين الشعبية الصديقة في تقديم المساعدات والدعم اللازم للحكومة الشرعية وأبناء الشعب اليمني في مختلف المراحل لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة وما تمر به اليمن من تحديات و أزمات اقتصادية صعبة جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا.



واشار مشبح، خلال لقائه، امس عبر تقنية الاتصال المرئي السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ، الى أن دعم الجانب الصيني للشعب اليمني في جانب الاصحاح البيئي ودعم صناديق النظافة والتحسين تعد من المشاريع الحيوية والهادفة الى تحسين الوضع البيئي ونظافة المدن والاحياء..لافتاً الى ان السلطات المحلية بحاجة ملحة لتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية وإعادة الاعمار .

وقال وكيل وزارة الادارة المحلية" أن موجة النزوح في اليمن في ازدياد، وهناك 4 مليون نازح داخلي، و17 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد وغيرها من الصعوبات والمعوقات والتي بحاجه الى بذل المزيد من الجهود والعمل بشكل متوازي وشريك للعمل الحكومي".

من جانبه أبدى السفير الصيني، استعداد بلاده تقديم العون والمساعدة لليمن في المجال التنموي و إحلال السلام.