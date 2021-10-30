الأرصاد يحذر من موجة برد على هذه المحافظات اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية في اليمن، اليوم، من استمرار الأجواء الباردة على عدد من المناطق خلال الساعات القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية، إن من المتوقع أن يكون “طقس صحو وبارد أثناء المساء والصباح الباكر على محافظات “البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعده، وأجزاء من محافظات لحج، الضالع و إب” وعلى أجزاء من الهضاب الداخلية.

وصحو إلى غائم جزئياً نهاراً ومن المحتمل تكون خلايا من السحب الركامية على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية في فترة ما بعد الظهيرة.

ولفت إلى طقس غائم جزئياً إلى غائم حيث تشكل السحب الركامية والركامية المزينة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وقد تمتد إلى أجزاء من المرتفعات الداخلية المحاذية لها ويتوقع هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا.

كما توقع أن تنشط الرياح على جنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب وغرب خليج عدن وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية وتنشط على السواحل الشرقية وتكون شمالية شرقية تصل أقصى سرعة لها إلى 21عقدة، يكون البحر معتدل يضطرب أحيانا.

وفي المناطق الصحراوية، من المتوقع أن يكون الطقس جاف وبارد نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، صحو إلى غائم جزئيا نهارا الرياح شمالية شرقة معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.

وفي أرخبيل سقطرى، يكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم ويتوقع هطول أمطار تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة والرياح شمالية شرقية تتراوح سرعتها ما بين 08 إلى 16 عقدة.

ونبه المركز |كبار السن والأطفال والمزارعين ورعاة الماشية من الأجواء الباردة وخاصة على المحافظات المذكورة، وكذلك على مناطق متفرقة من الهضاب الداخلية بأخذ الاحتياطات اللازمة.

ودعا سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية الغربية بأخذ الحذر من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب تكون الشابورة المائية أو الضباب.

كما نبه مركز الأرصاد، الصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي و باب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج