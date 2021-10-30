مليشيا الحوثي تقتحم مركز جمارك في الحديدة وتفرج عن شاحنة محملة بالحشيش المخدر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

اقتحمت مليشيا الحوثي الإرهابية، أمس الجمعة 29 أكتوبر 2021م، مركز جمارك منطقة جبل رأس الواقع جنوب محافظة الحديدة (غرب اليمن) بعد يوم من ضبط شاحنة وعلى متنها مادة الحشيش المخدر.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيا اقتحمت بعدد من الأطقم المسلحة حوش مركز جمارك منطقة جبل راس وأقدمت بقوة السلاح على إخراج شاحنة تحمل أكثر من 300 كيلو من مادة الحشيش المخدرة ونقلها إلى جهة غير معروفة.

يأتي ذلك بعد يوم من ضبط شاحنة تحمل أكثر من 300 كيلو من مادة الحشيش كانت مخبأة ضمن منتج (الجبن) حيث كانت قادمة من منفذ شحن الحدودي مع سلطنة عمان.

وتصاعدت مؤخراً عمليات تهريب واسعة لشتى أنواع المخدرات إلى مناطق سيطرة المليشيات الحوثية لصالح قياداتها، والتي تنشط في تجارتها وتدر عليها أموالاً كبيرة.

وكثف تجار المخدرات الحوثيون خلال الخمس السنوات الماضية من أنشطة التهريب والتسويق لمختلف أنواعها وأشكالها، في وقت تزايد فيه أعداد المتعاطين لها، وباتت بعض المدن الرئيسة التي يسيطرون عليها بمثابة أسواق مفتوحة لتلك المواد الممنوعة في خطوة خطيرة ومتعمدة لإفساد المجتمع.

وتعتبر الميليشيات الحوثية تهريب وبيع مادة الحشيش وغيرها من المخدرات، أحد مصادر الدخل المهمة بالنسبة لها، في حين تعدها من جهة ثانية وسيلة مجدية يمكن من خلالها السيطرة على عقول الأطفال والشباب للانخراط بصفوفها والقتال في جبهاتها.