نفوق نحو 40 رأساً من الإبِل جراء انتشار وباء فتّاك في رأس العارة بلحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ لحج

انتشر وباء فتاك بين حيوان الإبل في مديرية المضاربة وراس العارة بمحافظة لحج (جنوبي اليمن)، مما أدّى إلى نفوق العشرات منها.



وأكد مصدر محلي أكد، اليوم السبت 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021م، أن أكثر من 40 رأساً من الإبل نفقت خلال الساعات الماضية في منطقة هويرب والقرى المجاورة لها، إثر انتشار وباء غريب وفتاك في مديرية المضاربة ورأس العارة.

وبين المصدر أن أعراض المرض عبارة عن خروج الدم من أنف الإبل مما يؤدي إلى موته مباشرة.

أهالي مناطق هويرب مضاربة لحج، طالبوا الجهات المعنية بسرعة إرسال فريق طبي بيطري لمعاينة الحالات وتقييمها والعمل على توفير لقاحات لها لحماية الثروة الحيوانية.

ويعتمد أغلب سكان المناطق الريفية على الإبل في توفير لقمة العيش حيث تستخدم في عمليات النقل وغيرها