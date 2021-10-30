المبعوث الأمريكي: تصعيد الحوثيين في مأرب فاقم الوضع الانساني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

اعتبر المبعوث الأميركي لليمن تيم لندركينغ أن تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب فاقم معاناة اليمنيين.



وقال خلال لقاء جمعه مع ممثلي عدة منظمات غير حكومية عاملة في اليمن، لمناقشة التحديات العديدة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني مع استمرار نمو الاحتياجات في البلاد: "إن التصعيد الحوثي في مأرب ليس مجرد عقبة أمام السلام، إنما يؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي بات بالفعل على حافة الهاوية".

تأتي تلك التصريحات فيما تواصل الميليشيات الحوثية قصف المدنيين في المحافظة الاستراتيجية، لا سيما في منطقة جوبة.

إلى ذلك، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأميركي، بإدانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الأبرياء وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتجريم وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارهم "مجرمي حرب".

يشار إلى أن الميليشيات كانت استهدفت عدداً من المنازل في منطقة الجرشة بمديرية الجوبة بالإضافة إلى قصفها مدرسة المنطقة الوحيدة بالصواريخ.

ومنذ فبراير الماضي، يواصل الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على المحافظة الغنية بالنفط، على الرغم من كافة الدعوات الأممية والدولية من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة آلاف النازحين من أطفال ونساء