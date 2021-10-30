شكرا لبحثكم عن خبر إستمرار تقديم خدمة فحوصات الpcr المعتمدة بمستشفى الصداقة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل مستشفى الصداقة التعليمي العام تقديم خدمة فحوصات الpcr المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان والمطارات الدولية.

وتستمر مستشفى الصداقة التعليمي العام في تقديم خدمة فحوصات الpcr بسعرها المحدد ب 12 الف ريال يمني. وأبدت قيادة مستشفى الصداقة التعليمي تسهيل الاجراءات للمواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات. وقالت قيادة المستشفى مستمرون في خدمة المسافرين من جميع ابناء وطننا الحبيب جنوبا وشمالا. ونوهت قيادة مستشفى الصداقة التعليمي ان هناك الالاف المسافرين تلقوا الفحوصات من المستشفى ودخلوا عبر مختلف المطارات. صادر عن:المركز الإعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام.

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