الجيش الوطني يقصف مواقع يسيطر عليها الحوثيون جنوبي مأرب

وأضاف أن القصف كبّد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسط استمرار للمعارك حتى كتابة الخبر "الثالثة فجر السبت".

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في تغريدة له على تويتر إن "مدفعية الجيش دكت مواقع وتجمعات جماعة الحوثي في مختلف جبهات القتال جنوب المحافظة".

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع