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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني يقصف مواقع يسيطر عليها الحوثيون جنوبي مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021
الخليج 365 ـ مأرب
شنت مدفعية الجيش الوطني السبت، قصفاً عنيفاً على مواقع تمركز المقاتلين الحوثيين جنوبي محافظة مأرب.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في تغريدة له على تويتر إن "مدفعية الجيش دكت مواقع وتجمعات جماعة الحوثي في مختلف جبهات القتال جنوب المحافظة".
وأضاف أن القصف كبّد الحوثيين خسائر فادحة في العتاد والأرواح، وسط استمرار للمعارك حتى كتابة الخبر "الثالثة فجر السبت".