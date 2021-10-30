آخر التطورات العسكرية من جبهات جنوب وغرب مأرب خلال الساعات الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أعلن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم، عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، بينهم قيادات ميدانية، في مواجهات جنوب وغربي مأرب، شمال شرق البلاد.



وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: “إن قوات الجيش والمقاومة تمكنوا من كسر هجوماً لمليشيات الحوثي في جبهة الكسارة غرب مأرب”.

ولفت المركز في بيان له، إلى أن ذلك أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لهم.

وأوضح أن مليشيات الحوثي، حاولت التسلل باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الكسارة، غير أن تلك العملية انتهت بسقوط غالبية العناصر المتسللة بين قتيل وجريح، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الجيش”.

وفي بيان آخر، قال المركز، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية خاضت معارك عنيفة متواصلة لدحر الحوثيين في جبهات القتال الدائرة جنوب محافظة مأرب.

ولفت إلى أن المعارك، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتا