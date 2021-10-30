إب.. مليشيا الحوثي تقتحم مستشفى خاص في مقدمة للاستيلاء عليه

المنامة - ياسر ابراهيم - أقدمت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على اقتحام مستشفى خاص في محافظة إب ( وسط اليمن)، وقامت بحصر أصوله في مقدمة لمصادرته.



وقال مصدر خاص لـ "يمن شباب نت"، إن مجاميع حوثية اقتحمت مستشفى أطباء المنار التخصصي ـ أحد أكبر مستشفيات المحافظة ـ، يوم الخميس، وقامت بحصر أصوله ومعداته في مقدمة للاستيلاء عليه، ضمن مساعيها للسيطرة على القطاع الخاص بالمحافظة.



وأكد المصدر أن المجاميع الحوثية أغلقت مكتب مدير عام المستشفى، فيما لايزال المستشفى مواصلة تقديم خدماته.



وتأتي الحادثة مقدمة لمصادرة المستشفى ـ حسب المصدرـ الذي أوضح أن المليشيا سعت منذ أشهر للاستيلاء عليه عبر اقتحامات مماثلة وممارسة أقسى درجات الابتزاز المالي، غير أن إدارة المستشفى لجأت إلى القضاء والجهات المعنية للبت في الأمر.



وذكر المصدر أن قيادات حوثية مارست خلال السنوات الماضية عمليات ابتزاز، كما فرضت اتاوات مالية كبيرة تحت مسميات مختلفة على المستشفى الذي تسعى للاستياء عليه ضمن عدد كبير من المؤسسات والمرافق الخدمية والتنموية والخيرية في المحافظة.



ومستشفى أطباء المنار أحد أكبر مستشفيات محافظة إب، وهو مؤسسة خدمية لشركة مساهمة ويقدم خدماته الطبية لجميع أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة وله اسهامات مجتمعية بارزة.



حارس قضائي في إب



مصادر مطلعة أخرى، أكدت لـ "يمن شباب نت"، وجود حارس قضائي ولجنة حوثية في المحافظة قدمت من صنعاء قبل عدة أشهر وتهدف إلى مصادرة مؤسسات خدمية وتنموية وخيرية لرجال أعمال ومؤسسات خيرية.



المصادر أوضحت أن تلك اللجنة تعكف على التعرف على أملاك وعقارات ومؤسسات رجال أعمال وتجار وشخصيات سياسية معارضة للانقلاب، للاستيلاء عليها واستخدام القضاء أداة لتنفيذ تلك الإجراءات.



وأكدت المصادر أن تلك اللجنة، سبق وأن ابتزت عدد من المؤسسات التعليمية والخدمية وصادرت ممتلكات خاصة وعامة خلال الأشهر الماضية.

مصادرة أملاك

ومنذ مطلع العام الجاري بدأت مليشيا الحوثي الإنقلابية، حملة كبيرة للاستيلاء على منازل وممتلكات خاصة ومؤسسات خيرية وخدمية على مؤسسة تنموية نسوية ومنزل مسؤول أمني سابق في محافظة إب، وسط اليمن.



وشملت تلك الحملة الاستيلاء على مستوصف الخنساء وجمعية دار الكتاب والسنة، والاستيلاء على مؤسسة الرائدات التنموية ومكتبة قرطاسية لرجل أعمال ومصادرة أرصدة وأصول عدة جمعيات خيرية أخرى وتغيير إداراتها.



وفي جانب الممتلكات الخاصة قامت المليشيا الإرهابية في يونيو الماضي بالتمركز في منزل مدير أمن محافظة إب الأسبق، العميد فؤاد العطاب بمدينة إب، بعد نهب محتوياته وطردت النساء والأطفال منه.



وفي ذات السياق اقتحمت المليشيا واستولت على منزل والد رئيس قطاع التلفزيون اليمني، جميل عزالدين، وطردت أفراد أسرته منه.



ويتعرض عدد من التجار ورجال الأعمال في المحافظة للسطو بالقوة على ممتلكاتهم من قبل المليشيا فيما دفعت الاتاوات المالية التي تفرضها المليشيا الحوثية على آخرين إلى الإفلاس.



