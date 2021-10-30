تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الجمعة.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

18 حالة تعافي جديدة موزعة كالتالي :

4 حالات تعافي من مديرية المكلا

حالتين تعافي من مديرية الشحر

حالة من مديرية غيل بن يمين

حالة من مديرية غيل باوزير

حالة من مديرية حجر

حالة من مديرية ارياف المكلا

8 حالات تعافي لحالات وافدة من خارج المحافظة

حالة خروج جديدة لهذا اليوم من مستشفى الدكتور رياض الى العزل المنزل

لاتوجد حالات مؤكدة جديدة

لا توجد حالات وفاة جديدة

اجمالي الحالات النشطة 35 حالة نشطة

29 حالة تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

6 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى الدكتور رياض الجريري