وزير التخطيط يبحث مع (الايفاد) تعزيز التعاون في مجال تنمية القطاع الزراعي والسمكي والامن الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، امس مع نائب رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الايفاد ) دونال براون، سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون في مجال تنمية القطاع الزراعي والسمكي والامن الغذائي.



وعبر الوزير باذيب في اللقاء المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة بحضور المدير الاقليمي للايفاد في القاهرة دينا صالح، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، و مدير مكتب الايفاد في اليمن الدكتور محمد عبد القادر، عن تطلعه لرفع تعليق مشاريع الايفاد واعادة فتح مكتب الايفاد في اليمن..مؤكداً ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستقدم كافة التسهيلات لضمان مزاولة المكتب اعماله بكفاءة وفاعلية.

وناقش الجانبان، الترتيبات المتعلقة بتنفيذ مشروع تنمية سبل المعيشة الريفية الممول بمنحة من الايفاد بمبلغ 20 ملون دولار والذي سينفذ خلال الايام القادمة في عدد من المحافظات وسيكون له أثر كبير في تحسين الإنتاج الزراعي ودعم سلاسل القيمة، ويعزز صمود القطاع الزراعي.

وتطرق الوزير باذيب الى مشكلة الديون المتاخرة للايفاد..متطلعاً الى اهمية البحث عن خيارات وحلول مناسبة لمعالجة مشكلة الديون المتاخرة سواء بتأجيل السداد او الاعفاء الجزئي كون اليمن يمر بظروف مالية صعبة، او البحث عن مانحين لمساعدة اليمن في سداد الديون المتاخرة.

واشار وزير التخطيط، الى ان دور الايفاد في المرحلة القادمة سيكون محورياً خاصة في ظل تفاقم أزمة الأمن الغذائي والوضع الانساني وتدهور سبل المعيشة نتيجة الحرب والصراع وتداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)..مشيداً بالاستراتيجية القطرية الجديدة للايفاد والتي تركز على إعادة بناء سبل المعيشة في القطاع الزراعي والسمكي وتوسيع تدخلاته واستثماراته في مجال الامن الغذائي ودعم قدرات المجتمعات المحلية في الجانب الزراعي والسمكي.

من جانبه اكد نائب رئيس الايفاد، التزام صندوق الايفاد باستمرار دعم اليمن في هذه الظروف التي يمر بها..موضحاً انه سيركز تدخلاته واستثماراته وفق الاستراتيجية القطرية الجديدة والتي تستجيب للأولويات الوطنية في القطاع الزراعي والسمكي وتحقيق التعافي وبناء السلام.