نائب وزير الشباب يشارك في إعلان بغداد عاصمة للشباب العربي ٢٠٢١

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

شاركت اليمن بوفد برئاسة نائب وزير الشباب والرياضة منير أحمد الوجيه، في فعاليات إعلان العاصمة العراقية بغداد عاصمة للشباب العربي، التي بدأت اليوم بحضور عربي كبير من مختلف الدول الأعضاء بالجامعة العربية.



ودُشن الإعلان الذي حضره عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب بحفل خطابي وفني، القيت فيه عدد من الكلمات من وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، ووزير الشباب والرياضة المصري - رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب العرب أشرف صبحي، وكلمة الجامعة العربية التي القاها مساعد أمين عام الجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزاله، وأكدت الكلمات في مجملها على أهمية وضرورة تعزيز التواصل والمشاركات والفعاليات الشبابية العربية وبما يسهم في تحصين الشباب ورفع وعيهم لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وتتضمن الفعاليات ملتقى شبابي الذاكرة العربية الثاني للسلام والذي شاركت بلادنا فيه بوفد شبابي من عدد من الشباب والشابات اليمنيين.

وكان إعلان مبادرة عاصمة الشباب العربي في العام ٢٠١٥ بمبادرة من مملكة البحرين، وتنقل في خمس عواصم عربية هي الكويت والقاهرة والرباط وتونس، إضافة إلى بغداد.

وضم وفد اليمن الوكيل المساعد لوزارة الشباب والرياضة مانع المطري، وسفير اليمن في جمهورية العراق الشقيقة الخضر مرمش، ومستشار وزارة الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العربي للجودو نعمان شاهر علي.