شكرا لبحثكم عن خبر اخر الانباء من معسكر العلم بشبوة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
سيطرت قوات الجيش الوطني صباح اليوم السبت على معسكر العلم في مديرية جردان، بعد تحصن مجاميع من قوات المجلس الانتقالي بداخله ورفضهم التسليم منذ أربعة أيام.
وتمت السيطرة على المعسكر بعد اشتباكات اندلعت في وقت متأخر من فجر اليوم السبت، بعد أن انتهت المهلة الممنوحة لمجاميع قوات الانتقالي التي بقيت متحصنة في المعسكر لأربعة ايام، ورفضت كل جهود الوساطة لأجل تسليم المعسكر والخروج منه دون صدام عسكري.
وكانت القوات الإماراتية قد انسحبت من معسكر العلم قبل خمسة أيام وبقيت بداخله مجاميع من تتبع المجلس الانتقالي التي تشكل خطورة على أمن واستقرار المحافظة.
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