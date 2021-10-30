شكرا لبحثكم عن خبر جمعية الصرافين في عدن تتفاجئ بأسباب توقيف الصرافات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تفاجئت جمعية الصرافين في عدن بأسباب توقيف الصرافات في مديريات العاصمة عدن.

وقال صبحي باغفار المتحدث الرسمي بإسم جمعية الصرافين في عدن تفاجئنا توقيف الصرافات في عدن.

وأفاد باغفار تفاجئنا عندما نظرنا الى اسباب توقيف بعض الصرافين.لافتاً وجدناها لا ترقى الى مستوى ان يتم بموجبها اغلاق الشركات وسحب تراخيصها وسحب ارصدة العملاء منها.

واضاف ان سبب التوقيف لشركات الصرافة على سبيل المثال ان من اسبابها تاخر وصول مدير النظام الى مقر شركة الصرافة.

ونوه في تصريح مقتضب اضافة الى بعض النقاط التي لا يستطيع ان يعتبرها الشخص مخالفات تستحق التوقيف عليها.

ودعا باغفار الى اعادة النظر في تلك التوقيفات المتعلقة بحق شركات الصرافة والمنشات المصرفية.