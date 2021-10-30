شكرا لبحثكم عن خبر اندفاع كتلة هوائية رطبة الى هذه المحافظات الجنوبية! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - حذرت جهات الطقس من حالة عدم استقرار نتيجة اندفاع كتلة هوائية رطبة إلى سواحل محافظة المهرة، مساء اليوم الجمعة.
وتوقعت امتداد حالة اضطراب الطقس، إلى محافظة حضرموت، فجر غدٍ السبت، مع تدفق سحب ركامية ومتوسطة على السواحل مصحوبة بأمطار متفرقة ومتفاوتة.
ونبهت إلى اضطراب أمواج البحر على امتداد سواحل المهرة وحضرموت وبئر علي والعاصمة عدن ومحافظة أبين لثلاثة أيام مقبلة.
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