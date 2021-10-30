شكرا لبحثكم عن خبر تقرير مفصل- حقائق عن "معياد" مهندس الفساد المعتق والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يحتل المحافظ السابق للبنك المركزي اليمني حافظ معياد المركز الأول بمستوى الفساد المالي والإداري, بطريقة لا تخطر على بال أحد, فقد استخدم المال العام لمصالحة الشخصية, وتعيين مقربينه في دوائر مهمه بالبنك واستخدم منصبة كأداة قمع وتهديد لكل من وقف ضد فسادة, فبعد اربعة اشهر فقط من تعيينه, ظهرت مفاجآت كبيرة مضمونها فساد معتق باحترافية رجل الاقتصاد الاول ووسيمها, وصاحب الشعر الابيض المنساب، الذي يصعب عليك نسيان صورته ان قابلته، اذ انه عادتا كان يعرض نفسه كمنقذ للاقتصاد اليمني وهو الذي عمل على تدميره منذ تعيينه محافظا للبنك في مارس 2019م خلفا لمحمد زمام.

وفي هذا التقرير سنحاول سرد فساد معياد مستدلين ببعض التقارير والوثائق الرسمية التي اثبتت تورطه بفساد مهول مستغلا منصبه في البنك.

«تدمير البنك وأفرغ خزينته»

وخلال تولي "معياد" إدارة البنك, استنفذ احتياطيات النقد الخارجي المدورة من العام الماضي 2018، نتيجة قيام بشراء العملات الأجنبية من السوق ومن ثم تحول البنك المركزي كمنافس مما سبب في هبوط قيمة الريال مقابل العملات الأخرى ومن ثم بيعها لتجار المشتقات النفطية بأسعار اقل من اسعار السوق بمبالغ كبيرة ما يعني خسارة مضاعفة للاقتصاد.

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وتشير المخالفات في عمليات المصارفة، قيام حافظ معياد بتسخير منصبه في قيادة البنك المركزي وفي رئاسة اللجنة الاقتصادية لصالح بنك التسليف الزراعي المعروف اختصارا (كاك بنك)، والذي تولى رئاسته في عهد الرئيس السابق "صالح" ولمدة طويلة، كما سخر المنصب لخدمة أكبر تجار النفط في البلاد.

وتشير التقارير ان معياد وخلال سته اشهر من توليه قيادة البنك أي من ابريل حتى سبتمبر 2019م انه اجرى 45 عملية مصارفة, أكثر من 97 % منها عبر مصرف كاك بنك، نحو 20 عملية مصارفة تمت لصالح شركة عرب جلف لاستيراد الوقود, وبلغ إجمالي الفارق بين أسعار الشراء وأسعار الصرف السائدة في السوق 6,975,484,901 ريال، 6 مليارات و975 مليون ريال يمني، خلال الفترة من ابريل حتى منتصف سبتمبر، ويدفع البنك هذا المبلغ الذي استفادت منه الشركة النفطية المشار إليها.