شكرا لبحثكم عن خبر مذيع يمني يعلن رحيله عن قناة العربية والحدث والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مذيع يمني يعمل بقناة الحدث السعودية رحيله عن القناة.
وقال المذيع الحسن الحداديان الحياة محطات ابتسامةُ عرفانٍ وامتنانٍ بها أغادرُ اليوم الصرحَ الإعلاميَ العظيم MBC وتحديداً قناة " العربية الحدث" التي تخرج منها كبارُ صنّاع الإعلام في العالمِ العربي ، وأفتخرُ اليوم بتخرجي منها أيضاً.
واختتم الحدادي قوله :سنواتٌ قضيتها في أحضانِ هذه المؤسسةِ الرائدةِ تعلمت فيها الكثير ، فالشكر الله ثم للإدارةِ التي منحتني الثقة وللزملاء الكرام إلى المحطة التالية… خالص الدعاء.
يذكر ان الحدادي من ابناء محافظة حضرموت مدينة القطن .
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