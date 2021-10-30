شكرا لبحثكم عن خبر مذيع يمني يعلن رحيله عن قناة العربية والحدث والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن مذيع يمني يعمل بقناة الحدث السعودية رحيله عن القناة.

وقال المذيع الحسن الحداديان الحياة محطات ابتسامةُ عرفانٍ وامتنانٍ بها أغادرُ اليوم الصرحَ الإعلاميَ العظيم MBC وتحديداً قناة " العربية الحدث" التي تخرج منها كبارُ صنّاع الإعلام في العالمِ العربي ، وأفتخرُ اليوم بتخرجي منها أيضاً.

واختتم الحدادي قوله :سنواتٌ قضيتها في أحضانِ هذه المؤسسةِ الرائدةِ تعلمت فيها الكثير ، فالشكر الله ثم للإدارةِ التي منحتني الثقة وللزملاء الكرام إلى المحطة التالية… خالص الدعاء.

يذكر ان الحدادي من ابناء محافظة حضرموت مدينة القطن .