شكرا لبحثكم عن خبر وزير في شرعية هادي يعترف : خلافاتنا سبب هزيمتنا امام الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف وزير في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عن الجانب الذي قدم أكبر خدمة لمليشيا الحوثي الانقلابية في معركة مأرب، ومكن المليشيات من تحقيق انتصارات كبيرة.

وتعليقًا على تقدم مليشيا الحوثي في الجبهات الجنوبية بمأرب، قال وزير الدولة أمين العاصمة، اللواء عبدالغني جميل، إنّ "من خدم الحوثي في كل مايحصل هو خلافاتنا الجانبيه فقط وليس قوته الجميع يعرف ذلك".

مشيرًا بذلك إلى أن الخلافات الجانبية التي تعصف بالمكونات التابعة للحكومة الشرعية، هي من مكنت مليشيا الحوثي، من تحقيق الانتصارات في مختلف الجبهات القتالية.

ويضيف الوزير جميل بالقول: "من يتوهم بسقوط مارب عليه ان يفهم أن كل من هم داخل مأرب سيقاتلوا الرجال والنساء حتى آخر نفس، سقوطها يعني إباده من بداخلها لأن الحوثي لن يرحم مهما صرف من كلام معسول والجميع يدرك ذلك".

وخلال الأيام القليلة الماضية، تمكنت مليشيا الحوثي الانقلابية، من السيطرة عل مديريتي الجوبة وجبل مراد، وذلك بعد أسابيع من سيطرتها على مديريتي حريب والعبدية، جنوب محافظة مأرب.