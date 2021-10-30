شكرا لبحثكم عن خبر السعودية.. مهرب يشعل النيران في سيارته فور القبض عليه.. وهذا ما كان مخبأً فيها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 961 ألف حبة "كبتاجون"، تم العثور عليها ُمخبأة في مركبات َقِدمت إلى المملكة عبر منفذ الخفجي.

وقالت الهيئة إنه أثناء إجراء عملية التفتيش لإحدى المركبات قام الُمهرب بإشعال النار في مركبته في محاولة منه لإبادة المضبوطات وطمس معالم جريمته، لافتة إلى أنه بعد إخماد الحريق جرى استكمال تفتيش المركبة وُعثر على 208 آلف حبة كبتاجون كانت ُمخبأة في أجزاء متفرقة من المركبة.

وأضافت أنه في المحاولة الثانية تم كشف وإحباط تهريب نحو 247 ألف حبة "كبتاجون" كانت ُمخبأة في إحدى المركبات القادمة للمملكة، حيث جرى إخفاء المخدرات داخل الإطار الاحتياطي للمركبة.

وأوضحت أن المحاولة الثالثة كانت عبر مركبة قدمت إلى المنفذ يقودها أحد المسافرين وبرفقته عائلته، وبتفتيشها ُعثر على أكثر من 406 آلف حبة، كانت ُمخبأة في خزان الوقود، وأسفل أرضية المركبة من الداخل.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام كل محاولات التهريب، وذلك حماية للمجتمع من هذه الافات، داعيًة الجميع للاسهام في مكافحة التهريب بإبلاغها بأي معلومات عبر الرقم (1910)أو عبر البريد اإللكتروني، أو الرقم الدولي (00966114208417).