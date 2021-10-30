شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق من “ضاحي خلفان” على تصريح ” قرداحي” المسيئ للسعودية والإمارات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - هاجم نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، بسبب تصريحاته حول حرب اليمن مشيراً إلى أنه كان يجب أن يعلم أن الحوثيين خارجين على الدولة اليمنية.
وقال خلفان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: ” الغريب أن جورج قرداحي لم يعلم أن الحوثي خارج على الدولة اليمنية ولم يعلم أن هناك وزير للإعلام اليمني أو أن هناك رئيس شرعي لليمن معترف به دولياً… ليته استعان بصديق ولا أمسى مسخرة إعلامية”.
وأضاف نائب رئيس شرطة دبي قائلاً: “كان جورج قرداحي صرحا إعلاميا فهوى… لما اتبع الهوى”.
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