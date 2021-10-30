شكرا لبحثكم عن خبر قبائل عبيدة تصدر بيان تحذيري هام بشأن مارب بالتزامن مع وصول تعزيزات للحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعهدت قبائل عبيدة، والقبائل المتعاونة معها، الجمعة، بالدفاع عن محافظة مارب، وعدم التفريط فيها مهما كانت التضحيات، وإهدار دم من يتعاون مع المتمردين الحوثيين.

وحذرت في بيان صادر عن ملتقى قبائل عبيدة والقبائل الأخرى المتعاونة معها، أطلع عليه " المشهد اليمني "، من الانخراط في صفوف مليشيا الحوثي، أو التعاون معها.

وأكدت إهدار دم من تسول له نفسه التعاون مع المليشيا.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تصعيد المتمردين الحوثيين نحو مدينة مارب الغنية بالنفط والمكتظة بالملايين من النازحين، وإرسال المزيد من التعزيزات.