شكرا لبحثكم عن خبر شركات الاتصالات تطلب من البنك الاهلي أخذ موافقة وزارة الاتصالات بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال د. محمد حسين حلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي اليمني ان "من اجل ارسال رسالة ( SMS ) تشعر عميل البنك الاهلي اليمني, بحدوث عملية سحب او ايداع او غيرها من العمليات في حسابه طلبت ادارة البنك الاهلي اليمني من شركات الاتصالات المحليه, بان تقدم عروضها لتلبية هذه الخدمة لعملاء البنك".

وفوجئ البنك بحسب حلبوب "اشتراط شركتي يمن موبايل, و MTN, بضرورة الحصول على موافقة من قبل وزارة الاتصالات بصنعاء. الامر الذي نعتبره شرط غير مهني - سياسي - تقنيا, وغير مبرر اداريا. لذلك ناسف عن عدم امكانية تلبيته".

وأعرب حلبوب في منشور على حائط صفحته بالفيسبوك عن الاعتذار ( مقدما ),لعملاء البنك الاهلي اليمني, وزبائنه, من حملة شرائح تلفونات شركتي يمن موبايل,و MTN, لعدم امكانية ربط حساباتهم في البنك الاهلي اليمني, بشرائح تلفوناتهم من شركتي يمن موبايل, وMTN. وليس امام ادارة البنك سوى ربط الحساب مع شرائح ارقام ( شركة سبا فون ), التي لم تضع اي شروط غير مهنية على العرض المقدم منها".

وأعرب حلبوب عن أمله "ان تسرع شركة الاتصالات الجديدة المزمع تاسيسها في عدن, في استكمال اجراءات انشائها وتشغيلها, لكي يتخلص سكان المناطق المحرره, من الاشتراطات التعسفية, وارتفاع اسعار خدمات الاتصالات, التي تفرضها وزارة الاتصالات بصنعاء".