شكرا لبحثكم عن خبر حزب الله اللبناني يعلن تعرض مليشيا الحوثي لـ‘‘ضربات’’ في مديرية الجوبة بمارب.. ويكشف التفاصيل والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية الجوبة بمحافظة مارب، تزامنًا مع وصول تعزيزات ضخمة لقوات الجيش، لخوض معركة فاصلة ضد المليشيات الحوثية.
وأكدت وسائل إعلام تابعة لحزب الله اللبناني، تعرض مليشيا الحوثي لضربات جوية في مديرية الجوبة، صباح اليوم الخميس.
وقالت قناة الميادين التابعة لحزب الله اللبناني، إن مقاتلات التحالف شنّت طائرات 5 غارات على مواقع المتمردين الحوثيين في مديرية الجوبة، خلال الساعات الماضية.
وأضافت أن مقاتلات التحالف، استهدفت منطقة المزاريق في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.
يأتي ذلك تزامنًا مع وصول تعزيزات ضخمة لقوات الجيش والمقاومة، لخوض معركة يعتبرها مراقبون أنها فاصلة، وستحسم الصراع حول مدينة مارب.
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