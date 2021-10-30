شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يكشف عن اضطرابات جوية وأمطار متفرقة تعم مناطق عدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف فلكي يمني، الخميس، عن اضطرابات جوية وأمطار متفرقة تعم مناطق عدة مع نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وقال الفلكي محمد عياش، في بلاغ أطلع عليه " المشهد اليمني "، إن الأجواء ستتأثُر مع نهاية شهر اُكتوبر بِكُتلة هوائِية دافِئة ورطِبة نسبياً.

وأشار إلى أن الكتلة ستخلُق حاله من عدم الإستقرار، يُرافِقُها هطول للِأمطار المُتفرقه على السهول الساحليه ومناطق اُخرى من الهِضاب والمُرتفعات الغربية.

وكان مركز الأرصاد الجوية، وجه تحذيراً من اضطرابات جوية ستطال أجزاء من محافظة حضرموت مطلع الأسبوع المقبل، تشمل سواحل محافظة حضرموت وأريافها وأجزاء من الهضبة الجنوبية.

وأشار إلى تدفق كثيف للسحب الركامية النشطة من بحر العرب وخليج عدن نتيجة نشاط رياح ساحلية رطبة على جزيرة سقطرى وسواحل المهرة وصولا إلى سواحل حضرموت.

وتوقع هطول أمطار تتراوح بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة تتحول إلى رعدية في المناطق الجبلية مع اضطراب في موج البحر من فجر السبت المقبل حتى مساء الاثنين المقبل.