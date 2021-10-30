شكرا لبحثكم عن خبر بعد هروب العزيبي ...الافراج عن شقيق القيادي بالانتقالي الجنوبي ”عبدالرحمن شيخ” من سجن لواء النقل التابع للحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر خاصة "للمشهد اليمني" ان قوات لواء النقل التابع للجيش الوطني والذي يقوده العميد امجد خالد أفرجت عن عدد من قيادات ونشطاء المجلس الانتقالي الجنوبي بعد اعتقال دام عدة .

وقالت المصادر ان عملية الافراج عن قيادات الانتقالي اتى بعد اعلان لواء النقل عن عملية استخباراتية فيماقال اخرون انها صفقة تبادل اسرى بين قوات الانتقالي وقوات الجيش الوطني افرج بها عن القيادي باللواء نزيه العزيبي المعتقل في سجون اللواء الخامس التابع للانتقالي الجنوبي في لحج .

وأكدت المصادر انه تم الافراج عن: عبدالمنعم شيخ شقيق عبدالرحمن شيخ القيادي بالانتقالي ومؤسس الوية الدعم والاسناد والحزام الأمني و ابراهيم ابوبكر السيد ابن شقيقة صالح السيد مدير امن لحج وصدام الداوودي والمهندس احمد بن عاطف اليافعي