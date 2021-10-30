شكرا لبحثكم عن خبر خمسة أنواع بهارات تقي من السرطان ونزلات البرد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت دراسة أن البهارات المستخدمة في تحضير الوجبات الغذائية تقدم نكهة خاصة لها مما يجعلنا نتاولها بشهية.

إلاّ أن فوائد البهارات لاتقتصر على منح هذه الوجبات مذاقا خاصا وإنما لها فوائد صحية، وهو ما أشارت له خبيرة التغذية تاتيانا ديك، في مقابلة مع “سبوتنيك”.

وأشارت الخبيرة إلى أهمية تضمين القرفة والكركم والزعتر والمريمية والأوريغانو إلى نظامنا الغذائية لفوائدها الغذائية الهامة ومنها الحماية من الإصابة بالسرطان.

ويعود ذلك لكون هذه التوابل غنية بمضادات الأكسدة التي لها تأثيرات مضادة للسرطان وتحارب الجذور الحرة.

وتابعت الخبيرة، قائلة: “وهذه ليست كل خصائصها المفيدة. القرفة تخفض نسبة السكر في الدم وتقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. الكركم يحسن وظائف المخ ويعزز فقدان الوزن”.

كما أن الزعتر مفيد لعلاج نزلات البرد ويمكن أن تساعد المريمية في مشاكل الجهاز الهضمي، والأوريغانو مفيد للجهاز العصبي.