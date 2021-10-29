شكرا لبحثكم عن خبر شيوخ و أعيان حصوين يعقدون لقاء تشاوري موسع حول جملة من القضايا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اجتمع العديد من الشيوخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية والشباب من أبناء مديرية حصوين في اللقاء التشاوري الموسع الذي دعى له الشيخ صالح محمد عليان كلشات عصر يومنا هذا الجمعة 29 أكتوبر 2021 ، وذلك لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بحياة المواطنين لاسيما القضايا الاقتصادية والخدماتية التي بدأت تنحني مستوياتها نحو الانحدار .

اللقاء الذي بدأ بكلمة الشيخ صالح محمد عليان كلشات استحضر خلالها أهم النقاط التي تستدعي الوقوف عليها بمسؤولية وتجرد تام نظراً لخطورتها على المستوى المعيشي للمواطن في المديرية وفي المحافظة بشكل عام داعياً الجميع إلى استشعارها والى العمل على تلافيها من خلال الإصطفاف وتوحيد الخُطى والجهود ، رسمياً وشعبياً من أجل الحفاظ على المستوى المعيشي الآمن للمواطن .

تلى ذلك مساحة تخللتها مشاركات المجتمعين ضمن أجواء يسودها الحرص والمسؤولية في التعاطي مع ماتم طرحه في اللقاء إلى أن أجمع المجتمعون على الآتي:

١- مطالبة قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بالاستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة بإيجاد حلول عاجلة لتخفيض سعر الديزل والبترول والغاز المنزلي وتحمل السلطة المحلية جزءا من التكلفة لتخفيف العبء عن المواطنين.

٢- مطالبة قيادة السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة بتنظيم عملية النزوح إلى المحافظة وتخصيص وتحديد مواقع ومخيمات الايواء ومطالبة المنظمات الدولية والإنسانية بالقيام بدورها تجاه النازحين في المحافظة.

٣- المطالبة بسرعة افتتاح محطة الغاز في المديرية خاصة وان هناك توجيهات من وزير النفط بهذا الخصوص.

٤- المطالبة بسرعة الإفراج عن كمية الاسمدة التابعة لجمعية المزارعين في مديرية حصوين والمحتجزة لدى قيادة التحالف العربي في مطار الغيضة منذ ثمانية أشهر .

٥- دعوة جميع الشيوخ والاعيان في محافظة المهرة وجميع المكونات إلى نبذ الخلافات وتجاوز التباينات السياسية وتوحيد الجهود للخروج من ازمة الغلاء المعيشي التي اوقعت بظلالها على محافظتنا الحبيبة " المهرة " .