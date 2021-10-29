شكرا لبحثكم عن خبر ”‏لمن لديه نخوة وغِيرَة”.. أول تعليق من نجل الشيخ ”القبلي” بعد قصف منزله واستشهاد اثنين من إخوانه و10 آخرين بالجوبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في أول تعليق على استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية، بصاروخ بالستي منزل الشيخ عبداللطيف القبلي، بمديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، قال "خالد" نجل الشيخ القبلي، إن منزلهم هو دار كل مأربي وكل يمني حر شريف.

وأسفر القصف الذي شنته مليشيا الحوثي على منزل الشيخ عبداللطيف القبلي، عن استشهاد 12 مواطن بينهم اثنين من ابناءه وإصابة آخرين في حصيلة أولية، وفق ما ذكرت مصادر حكومية.

وقال نجل الشيخ القبلي، في تغريدة عبر تويتر رصدها "المشهد اليمني"، إن ماحصل من قصف لمنزلهم، يحرك من عاد لديه نخوة وغيرة ولا يزال يؤيد هذه المليشيات الإجرامية.

وترحم نجل الشيخ القبلي على الشهداء الذين سقطوا إثر القصف الصاروخي الحوثي، الذي استهدف منزلهم، ودعا بالشفاء للجرحى.

واختتم مخاطبا كل من يساند مليشيا الحوثي الإرهابية بقوله: "الخزي والعار لمن عاده في صف المليشيات الإجرامية".

وفي وقت سابق، أدانت الحكومة اليمنية الشرعية، باشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران المرادي بمنطقة العمود في مديرية الجوبة محافظة مارب بصاروخ باليستي "ايراني الصنع"، والذي ادى الى استشهاد 12 مواطن بينهم اثنين من ابناءه وإصابة آخرين.

‏وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني. معمر الإرياني، إن المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الاممي والأمريكي، مطالبين بادانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الابرياء وتشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وتجريم وملاحقة المسئولين عنها من قيادات وعناصر المليشيا باعتبارهم "مجرمي حرب".