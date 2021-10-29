شكرا لبحثكم عن خبر قناة الجزيرة القطرية تعلن عودة مذيعها السعودي ”علي الظفيري” إلى شاشتها ”فيديو” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت القطرية،الأربعاء، عودة مذيعها السعودي، ، بعد سنوات من الغياب بسبب، الأزمة الخليجية.

وبثت القناة بروما لبرنامج "المقابلة" الذي يعده ويقدمه الظفيري، وقالت أن موعد بثه قريبا.

وقد أعلن الظفيري استقالته من قناة الجزيرة، بعد إعلان السعودية والامارات ومصر والبحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

ويقدم الظفيري برامج حوارية شهرية كان أبرزها "في العمق" و "المقابلة"

وقبل أكثر من عام وقع في مدينة العلا السعودية، اتفاق بين الدول الأربع وقطر، لتعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدان الموقعة تدريجيا.