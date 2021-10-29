شكرا لبحثكم عن خبر مجزرة مروعة في الجوبة خلال الساعات الماضية.. ووصول تعزيزات ضخمة لخوض المعركة الفاصلة (صور) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عشرات العناصر من مليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون إثر معارك عنيفة تشهدها مديرية الجوبة بمحافظة مارب اليوم الخميس، تزامنًا مع وصول تعزيزات ضخمة لقوات الجيش الوطني.

وقالت مصادر ميدانية، إن مديرية الجوبة شهدت مجزرة مروعة للمليشيات الحوثية، سقط خلالها أكثر من 80 حوثيًا ، منذ الصباح.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش عززت انتشارها على امتداد جبهة الجوبة، المحاذية لمدينة مارب، لصد هجمات ميليشيا الحوثي.

وأكدت المصادر أن تعزيزات ضخمة وصلت منذ الصباح، لقوات الجيش، استعدادًا لخوض المعركة الفاصلة مع مليشيا الحوثي التي تحاول السيطرة على المدينة الاستراتيجية.

وتعد مديرية الجوبة، المحاذية لمدينة مارب، آخر مواقع القتال جنوب المدينة، وذلك عقب سقوط مديرية جبل مراد، يوم أمس في قبضة المليشيات الحوثية.