- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لبحثكم عن خبر مجزرة مروعة في الجوبة خلال الساعات الماضية.. ووصول تعزيزات ضخمة لخوض المعركة الفاصلة (صور) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - لقي عشرات العناصر من مليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون إثر معارك عنيفة تشهدها مديرية الجوبة بمحافظة مارب اليوم الخميس، تزامنًا مع وصول تعزيزات ضخمة لقوات الجيش الوطني.
وقالت مصادر ميدانية، إن مديرية الجوبة شهدت مجزرة مروعة للمليشيات الحوثية، سقط خلالها أكثر من 80 حوثيًا ، منذ الصباح.
وأوضحت المصادر أن قوات الجيش عززت انتشارها على امتداد جبهة الجوبة، المحاذية لمدينة مارب، لصد هجمات ميليشيا الحوثي.
وأكدت المصادر أن تعزيزات ضخمة وصلت منذ الصباح، لقوات الجيش، استعدادًا لخوض المعركة الفاصلة مع مليشيا الحوثي التي تحاول السيطرة على المدينة الاستراتيجية.
وتعد مديرية الجوبة، المحاذية لمدينة مارب، آخر مواقع القتال جنوب المدينة، وذلك عقب سقوط مديرية جبل مراد، يوم أمس في قبضة المليشيات الحوثية.
كانت هذه تفاصيل خبر مجزرة مروعة في الجوبة خلال الساعات الماضية.. ووصول تعزيزات ضخمة لخوض المعركة الفاصلة (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.