عاجل.. 3 وفيات و22 إصابة جديدة بكورونا في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات الصحية في اليمن الجمعة، تسجيل 25 حالة إصابة جديدة ووفاة بفيروس كورونا في خمس محافظات يمنية خلال الساعات الماضية.



وقالت إدارة مكافحة الأمراض والترصد الوبائي التابعة لوزارة الصحة في بيان مقتضب إن فريقها سجل ثلاث حالات وفاة بالوباء في محافظات حضرموت والبيضاء والمهرة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بلغت 22 حالة، منها عشر في عدن وخمس في المهرة وثلاث البيضاء وحالتي بكل من حضرموت ومأرب.

ولفتت إلى أن البرنامج رصد 17 حالة شفاء في محافظتي حضرموت والبيضاء.

وبهذا بلغ إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس 9773، بينها 1877 حالة وفاة و6358 حالة تعاف، ولا يشمل ذلك مناطق سيطرة الحوثي.