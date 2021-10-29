شكرا لبحثكم عن خبر اليمن: الحزام الامني ينهي اغلاق محطتين اذاعيتين ويحتفظ بمديرهما قيد الاحتجاز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، ان السلطات الامنية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وافقت على عودة اذاعتي "بندر عدن"، و"عدنية اف ام"، الاهليتين، بعد حوالى شهر من اغلاقهما لاسباب مجهولة.

واكد سكان، استئناف بث المحطتين منذ يوم امس الاربعاء، بينما لايزال مديرهما رأفت رشاد قيد الاحتجاز، رغم وعود بالافراج عنه.

وتحدثت المصادر، ان السلطات اعادت اسباب اغلاق الاذاعتين، الى عدم حصولهما على تراخيص بموجب قرار اخير لمكتب اعلام محافظة عدن، رغم حيازتهما تراخيص سابقة من وزارة الإعلام.

وكانت عناصر امنية دهمت في 27 سبتمبر/ايلول الماضي الاذاعتين الاهليتين، وأوقفتهما عن العمل، كما أعتقلت مديرهما الصحفي رأفت رشاد في اليوم التالي، عندما ذهب إلى مقر الحزام الامني بمنطقة المنصورة لمعرفة أسباب إغلاق المحطتين.