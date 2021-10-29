شكرا لبحثكم عن خبر حميد الاحمر متحدثا باسم الحوثيين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال الكاتب الصحفي اليمني علي البخيتي ان القيادي في حزب الاصلاح حميد الأحمر كان متحدثًا باسم الحوثيين قبله.
ونشر البخيتي مقطع فيديو على حسابه في تويتر لحميد الأحمر وهو يتحدث عن الحوثيين عام 2011 .
وعلق البخيتي قائلا: كان القيادي الإخواني حميد الأحمر متحدثًا باسم الحوثيين قبلي وجه ذو ابتسامة عريضة وعيون مبتسمة.
واضاف: بهذا المقطع يصنف سيطرة الحوثيين على صعدة والاستيلاء على ١٣ معسكر وجهاز أمن وتفجير منازل الشيخ عثمان مجلي بأنه انتصار للثورة!.
واردف: من كان الناطق باسم الحوثيين في ٢٠١١؟ حميد واللقاء المشترك والإخوان المسلمين أم علي البخيتي؟
كانت هذه تفاصيل خبر حميد الاحمر متحدثا باسم الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.