شكرا لبحثكم عن خبر حميد الاحمر متحدثا باسم الحوثيين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قال الكاتب الصحفي اليمني علي البخيتي ان القيادي في حزب الاصلاح حميد الأحمر كان متحدثًا باسم الحوثيين قبله.

ونشر البخيتي مقطع فيديو على حسابه في تويتر لحميد الأحمر وهو يتحدث عن الحوثيين عام 2011 .

وعلق البخيتي قائلا: كان القيادي الإخواني حميد الأحمر متحدثًا باسم الحوثيين قبلي وجه ذو ابتسامة عريضة وعيون مبتسمة.

واضاف: بهذا المقطع يصنف سيطرة الحوثيين على صعدة والاستيلاء على ١٣ معسكر وجهاز أمن وتفجير منازل الشيخ عثمان مجلي بأنه انتصار للثورة!.

واردف: من كان الناطق باسم الحوثيين في ٢٠١١؟ حميد واللقاء المشترك والإخوان المسلمين أم علي البخيتي؟