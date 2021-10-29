شكرا لبحثكم عن خبر مدير أمن تعز يعين مديرا لشرطة ذوباب الواقعة تحت سيطرة طارق صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عين مدير أمن تعز منصور عبد الرب الأكحلي، مساء الخميس، الرائد إبراهيم الجعفري مديراً لشرطة مديرية ذوباب الساحلية المطلة على مضيق باب المندب والواقعة تحت سيطرة القوات المشتركة.

ونص القرار الذي نشر في الصفحة الرسمية لمركز الإعلام الأمني لشرطة تعز في “فيسبوك”، على “تعيين الرائد إبراهيم عبدالواحد محمد الجعفري مديرا لشرطة مديرية ذوباب”.

كما نصت المادة الثانية من القرار “العمل به من تاريخ صدوره الخميس الموافق ٢٨ اكتوبر ٢٠٢١م”.

وقبل هذا التعيين للضابط إبراهيم الجعفري، المحسوب على التنظيم الشعبي الناصري، كان الجعفري مديراً لقسم شرطة صينة، في مدينة تعز.

وبحسب مراقبون، جاء هذا القرار لتعيين الجعفري مديراً لشرطة مديرية ذوباب الاستراتيجية بعد التوافق بين حزب الإصلاح الذي يسيطر على قيادة محور تعز العسكري والمؤسسات الأمنية والمدنية في المحافظة، والعميد طارق صالح قائد قوات “المقاومة الوطنية” في الساحل الغربي، ورئيس المكتب السياسي، والقيادي في المؤتمر الشعبي العام.

كما أنه يأتي في إطار التوجهات للتقارب بين طارق صالح، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة تعز، الذي أشاد بخطاب رئيس المكتب السياسي للمقاومة في الساحل الغربي طارق صالح.

وكان أمين سر التنظيم الناصري بمحافظة تعز عادل العقيبي، قد أشار في منشور على صفحته في “فيسبوك”، إن دعوة طارق صالح، في خطابه الذي ألقاه خلال ترؤسه الخميس، اجتماع المكتب السياسي للمقاومة في الساحل لتوحيد صفوف القوى الوطنية لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، تؤكد حرصه على تجاوز الانقسام في صف الشرعية.

ومنتصف أغسطس الماضي، اعتدت أطقم تابعة لشرطة تعز على منزل الجعفري الكائن في منطقة المناخ باستخدام الأسلحة المتوسطة، بذريعة إيواءه لمطلوبين أمنياً. غير أن الجعفري أمر مرافقيه بعدم الرد على مصادر النيران واعتبر آنذاك الاعتداء على منزله بأنه رسالة له لمغادرة المدينة.