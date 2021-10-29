شكرا لبحثكم عن خبر ما هو مصير جماعة السلفيين عقب دخول الحوثيين إلى الجوبة جنوب مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هجرت جماعة السلفيين للمرة الثانية من مديرية الجوبة عقب تهجيرهم للمرة الاولى من منطقة دماج بصعدة سنة 2014م

وقالت مصادر محلية ان جماعة السلفيين بمنطقة العمود بدأو بنقل عوائلهم من المنطقة قبل وصول مليشيات الحوثيين اليها وخشية من القصف الصاروخي الذي بدأته مليشيا الحوثي مساء اليوم بقصف منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران جنوب مأرب.

وتعد منطقة العمود بمديرية الجوبة هي المعقل الرئيسي لجماعة أهل السنة "السلفيين" ويوجد بها دار الحديث الذي أسسه يحيى الحجوري عقب تهجيرهم من دماج بصعدة.

وحصل "أبابيل نت" على "صورة" تظهر عددا من مركبات النقل "باصات" تقل عوائل جماعة أهل السنة من منطقة العمود بمديرية الجوبة إلى مناطق بعيدة للهروب من تنكيل مليشيات الحوثيين بهم كما حصل في دماج صعدة.

وتواصل مليشيات الحوثيين المدعومة من ايران باستهداف المناطق والقرى السكنية بمديرية الجوبة ما اجبر مئات الاسر الى ترك مناطقهم الى الهروب من جحيم الحوثي وآلة الموت التي يرسلها يوميا لهدم المساكن على روؤس ساكنيها.