شكرا لبحثكم عن خبر بيان جديد للحوثيين بشأن ما حدث في مديرية الجوبة بمأرب الساعات الماضية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعد ساعات من إعلان السيطرة على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية تعرضها لضربات جوية موجعة في المديرية.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم مليشيا الحوثي، أن طيران التحالف استهدف الساعات الماضية بعدة غارات جوية مواقع عسكرية وتجمعات للمليشيات في مديرية الجوبة.

ولم تكشف المليشيات الحوثية حجم الخسائر التي تعرضت لها جراء الغارات الجوية التي نفذتها مقاتلات التحالف على مواقعها في مديرية الجوبة.

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي تنفيذ (26) عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا بمديرية الجوبة وجبهة تلكسارة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير (13) من الآليات العسكرية، والقضاء على (105) عناصر إرهابية.