شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن أسباب انسحاب الجيش من جبهات مديرية ”جبل مراد” التي سيطر عليها الحوثيين دون قتال والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية وميدانية، عن الأسباب التي دفعت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى الانسحاب من جميع جبهات القتال بمديرية جبل مراد جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن).
وبحسب المصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة انسحبت من جبهات مديرية جبل مراد، بعد ساعات من سيطرة مليشيا الحوثي على مركز مديرية الجوبة المجاورة.
وعن الأسباب، أوضحت المصادر أن انسحاب الجيش والمقاومة جاء استباقاً لقطع مليشيا الحوثي خطوط الإمداد إلى جبهات مراد، والتي تتركز في مديرية الجوبة.
وذكرت المصادر، أن قوات الجيش والمقاومة التي انسحبت بكامل الآليات والمعدات القتالية من مديرية جبل مراد، تمركزت في جبهات مديرية الجوبة.
وتمكنت مليشيا الحوثي، من السيطرة على مديرية جبل مراد دون قتال، فيما سيطرت أمس الثلاثاء، على منطقة الجديدة مركز مديرية الجوبة بمحافظة مأرب.
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