منظمة حقوقية تدين الانتهاكات الحوثية بحق أكاديميي جامعة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - أدانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الانتهاكات التي تعرض لها أكاديميون في جامعة صنعاء من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وقالت في بيان مقتضب على حسابها في تويتر، رصده محرر "يمن شباب نت": "تدين رايتس رادار الانتهاكات التي يتعرض لها أساتذة بجامعة صنعاء من جماعة الحوثي التي تصل حد الاقتحام والطرد من مساكنهم لأسباب سياسية تتناقض مع لوائح التسكين في سكن هيئة التدريس".



ونقلت المنظمة عن مصادر أكاديمية بالجامعة صنعاء أن جماعة الحوثي قامت "بإحلال أشخاص تابعين لها في شقق بسكن هيئة التدريس تعرض أصحابها للطرد القسري".



وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، قد اقتحمت مطلع الأسبوع الجاري سكن أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، وقامت بطرد عوائل أكاديميين متوفين ومتقاعدين بالقوة، رغم صدور أحكام قضائية تؤيد حقهم في البقاء في تلك المساكن.



ووفقاً لمصادر أكاديمية فإن المليشيا قامت بمصادرة أثاث وممتلكات عدد من الشقق التي اقتحمتها.



وخلال سنوات الانقلاب تعرض أكاديميو جامعة صنعاء لانتهاكات كبيرة من قبل مليشيا الحوثي التي تُدير الجامعة بدءً باستبدال عشرات الأكاديميين بآخرين موالين، مروراً بوقف رواتبهم والمساعدات المالية وطردهم من السكن الجامعة.

