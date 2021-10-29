شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة حضرموت تعلن توقف الدراسة في جميع كلياتها نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت نقابة أعضاء هيئة التدريس في جامعة حضرموت اليمنية، يوم الخميس، توقف العملية التعليمية بشكل فوري، في جميع كليات الجامعة؛ لعدم مقدرة الطلاب والأساتذة والموظفين على الحضور؛ نتيجة الزيادة ”الكبيرة“ في سعر المشتقات النفطية، ما أدى لارتفاع أجرة المواصلات.



وقال بيان صادر عن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة حضرموت إن اجتماع الهيئة الإدارية للنقابة، المنعقد الخميس، ”أقر التوقف الفوري عن التدريس في جميع كليات جامعة حضرموت اعتبارا من يوم الأحد المقبل“.