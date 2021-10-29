قتلى وجرحى بقصف حوثي استهدف منزل شيخ قبلي بارز في مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 29 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

قتل عدد من المدنيين اليمنيين، وأصيب آخرون، مساء الخميس، في قصف صاروخي حوثي، استهدف منزل شيخ قبلي بارز، جنوب غرب محافظة مأرب.



وذكر الموقع الرسمي للسلطة المحلية بمحافظة مأرب، أن ”القصف الصاروخي بصاروخ باليستي، استهدف منزل الشيخ، عبداللطيف نمران، في منطقة العمود المأهولة بالسكان، جنوبي مديرية الجوبة، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين، بعضهم لم يتم التعرف على هويته جراء تمزق جثثهم، في حين أصيب العشرات، بعضهم إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مأرب“.

وأشار الموقع إلى أن ”فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، مرجحة ازدياد حصيلة القتلى مع التوقعات بوجود آخرين كانوا متواجدين في المكان أثناء القصف“.