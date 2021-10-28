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رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس برلمان المانيا بمناسبة فوزها برئاسة البوندستاغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

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بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، برقية تهنئة إلى رئيس برلمان المانيا بيربل باس، بمناسبة منحها الثقة وفوزها برئاسة البوندستاغ الألماني.

 

وقال البركاني "يُسعدني بإسمي وزملائي أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية أن أبعث إليكم بأصدق التهاني والتبريكات للثقة التي أولاكم إياها زملاؤكم بالبوندستاغ الألماني بانتخابكم رئيسًا له، وإنني على يقين أن توليكم لرئاسة المجلس في بلدكم الصديق سيمثل انطلاقه متميزة للعمل البرلماني المشترك بين بلدينا والعالم أجمع".

 

وأضاف " إننا في البرلمان اليمني نتطلع للعمل سويًا لتعزيز الشراكة بين بلدينا في ظل رئاستكم للبوندستاغ وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين اليمني والألماني ويعزز التعاون القائم على أسس متينة".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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