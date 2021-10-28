رئيس مجلس النواب يهنئ رئيس برلمان المانيا بمناسبة فوزها برئاسة البوندستاغ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، برقية تهنئة إلى رئيس برلمان المانيا بيربل باس، بمناسبة منحها الثقة وفوزها برئاسة البوندستاغ الألماني.



وقال البركاني "يُسعدني بإسمي وزملائي أعضاء مجلس النواب بالجمهورية اليمنية أن أبعث إليكم بأصدق التهاني والتبريكات للثقة التي أولاكم إياها زملاؤكم بالبوندستاغ الألماني بانتخابكم رئيسًا له، وإنني على يقين أن توليكم لرئاسة المجلس في بلدكم الصديق سيمثل انطلاقه متميزة للعمل البرلماني المشترك بين بلدينا والعالم أجمع".

وأضاف " إننا في البرلمان اليمني نتطلع للعمل سويًا لتعزيز الشراكة بين بلدينا في ظل رئاستكم للبوندستاغ وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين اليمني والألماني ويعزز التعاون القائم على أسس متينة".