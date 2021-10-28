"غروندبرغ" يشيد بجهود الإمارات لإحلال السلام في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أشاد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بجهود دولة الإمارات في دعم تسوية سياسية شاملة للنزاع في اليمن.



جاء ذلك في ختام زيارة هانس غروندبرغ، إلى دولة الإمارات، حيث عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، ويمنيون من مكوّنات سياسية مختلفة والقطاع الخاص.

تبادل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، الآراء مع المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، خليفة شاهين، حول آخر التطورات في اليمن وجهود الأمم المتحدة المستمرة لاستئناف حوار سياسي شامل ومستدام بين الأطراف اليمنية.

وقال غروندبرغ: إن" الإمارات تعلب دورًا هامًا في دعم تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية للنزاع في اليمن، والتقدّم في تنفيذ اتفاق الرياض من شأنه أن يساهم أيضاً في تعزيز الشراكات السياسية ودعم تقديم الخدمات الأساسي واستقرار الاقتصاد".

كما أعرب غروندبرج عن قلقه خلال لقاء مسؤولين يمنيين إزاء الوضع الآخذ في التدهور باليمن، بما في ذلك اشتداد الحرب، وتفكّك مؤسسات الدولة وتأثير النزاع على الاقتصاد وتراجع الخدمات الأساسية، ولقد حان الوقت لإحراز تقدّم نحو أولويات سياسية واقتصادية وأمنية فورية وطويلة الأمد بما يخدم مصلحة اليمنيين.