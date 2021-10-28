اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي بعدد من سفراء الاتحاد الأوربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 28 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان اليوم سفراء فرنسا وألمانيا وهولندا ومبعوث السويد الى اليمن ونائبة ممثل الاتحاد الأوربي في اليمن.



وفي اللقاء الذي ضم نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي وعضوة اللجنة اشراق المقطري تم مناقشة اهم مستجدات ملف حقوق الانسان في اليمن والدور الذي تقوم به اللجنة كآلية وطنية وحيدة معنية بالتحقيق في الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف لاسيما بعد صدور قرار مجلس حقوق الانسان الأخير بداية أكتوبر 2021م.

من جانبهم ثمن السفراء العمل الذي تقوم به اللجنة في التوثيق والتحقيق بالانتهاكات واعربوا عن استعدادهم لتقديم الدعم التقني واللوجستي الذي تحتاجه اللجنة ويساعد في تحقيق أهدافها وتجاوز التحديات التي تواجهها.

كما اكد السفراء حرصهم على استمرار التواصل مع اللجنة والاستفادة من المعلومات المتعلقة بوضع حقوق الانسان والانتهاكات المرتكبة في جميع المحافظات اليمنية.